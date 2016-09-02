Нижний Новгород, 2 сентября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде следователи выясняют причины смерти 33-летний многодетной матери, тело которой было обнаружено в квартире на ул. Верхнепечерская.

Аркадий Пластов. Мама. 1964

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, осмотр места происшествия показал, что все вещи находятся на своих местах, порядок в квартире не нарушен. Сама погибшая находилась в одной из комнат. Рядом с ней находилась упаковка из-под лекарственных средств.

У женщины осталось 5 детей. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.