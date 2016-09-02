Кингисепп, Ленинградская область, 2 сентября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Традиционный областной праздник урожая «Рябиновые осенины», посвященный пяти финно-угорским народам, проживающим на территории Ленинградской области — вепсам, води, ижорам, ингерманландским финнам и тихвинским карелам — состоялся сегодня, 2 сентября в Кингисеппе, передает корреспондент ИА REGNUM.

nashasreda.ru Вепсы

Гости праздника смогли ознакомиться с экспонатами выставки: предметами народных промыслов и быта коренных народов региона, предметами декоративно-прикладного творчества, а также фотоработами и картинами коренных малочисленных народов Ленобласти. Кроме того, в рамках праздника состоялись мастер-классы.

Также участникам празднования Дня коренных народов Ленобласти продемонстрировали видеофильмы об экспедициях на территории проживания малочисленных коренных народов региона, истории костюмов. Кроме того, прошли выступления фольклорных, вокальных, танцевальных коллективов, показы обрядов, хороводов, песен и танцев, состоялись игровые программы для детей и взрослых, а также круглый стол «Тенденции развития культуры малочисленных коренных народов Ленинградской области».

«День коренных народов Ленинградской области — это повод еще раз вспомнить о важности взаимного уважения культур, обычаев и духовных ценностей разных народов нашей огромной страны, а также выразить свое почтение к истории коренных народов нашего региона, их самобытности и заслугам в сохранении традиций, языка и этнического самосознания», — отмечает председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Отметим, что День коренных народов Ленинградской области организуется при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации Ленобласти.