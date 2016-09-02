Калуга, 2 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум.



Линии электропередач

Суд приговорил диспетчера Жиздринского района электрических сетей ПО «Кировские электрические сети» филиала «Калугаэнерго» к двум годам лишения свободы по уголовному делу о гибели ребенка от поражения электрическим током.

Как сообщила 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Гильдикова, судом было установлено, что 27 июля 2015 года диспетчер, находясь при исполнении обязанностей, получил сообщение из деревни Устье об обрыве линии электропередач, но не обесточил сеть. В результате при катании на велосипедах дети в возрасте восьми и шести лет столкнулись друг с другом и упали на оборванные провода. В результате поражения электротоком один ребенок скончался, а второй был госпитализирован в областное медучреждение.

Осужденому также запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с оперативно-диспетчерским управлением в сфере электроэнергетики. Суд взыскал с филиала «Калугаэнерго"в 4 млн рублей в счет компенсации морального вреда в пользу родителей погибшего ребенка.