Вашингтон, 2 сентября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть пошли вверх после интервью президента Российской Федерации Владимира Путина информационному агентству Bloomberg. Об этом сегодня, 2 августа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее сегодня Путин дал интервью агентству Bloomberg, в ходе которого заявил, что соглашение между экспортерами нефти о заморозке уровня добычи стала бы правильным решением для мирового рынка. При этом Путин подчеркнул, что договоренность могла бы включить компромисс в отношении Ирана.

После этого интервью мировые цены на нефть немного подросли. Так баррель североморской смеси марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал до $46,8. Это на 3% больше, чем при закрытии вчерашних торгов.

Стоит отметить, что во второй половине августа нефть неуклонно дешевела и опустилась ниже отметки в $46 за баррель.