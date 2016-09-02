Красногорск, 2 сентября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. На кадастровый учет в Московской области поставлены пять новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Егорьевске, Озерах, Лотошинском, Коломенском и в Дмитровском районах Подмосковья. Защить планируется редкие виды животных и растений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887

Так, в области границы обрели государственные природные заказники областного значения: «Верховья реки Поли», «Лесные кварталы и междуречье рек Большая и Малая Сестра», «Лесной массив на междуречье реки Ока и реки Осетр», «Верховое болото в Дутшевском лесничестве» и «Карасевская леснаядача».

На территориях ООПТ «проживает» множество видов флоры и фауны, занесенных в Красные книги России и Московской области.

В частности, в заказниках замечены места обитания редких видов грибов: ежевика коралловидного, гипоруса синеющего и трутовика разветвленного. В верховьях Поли и междуречье Оки и Осетра обнаружены редкие виды бабочек. Здесь также отмечены гнездования серого журавля, черного коршуна, лебедя-кликуна, орлана-белохвоста, змееяда, осоеда, беркута и серощекой поганки. В Лотошинском районе обитает небольшая популяция речных выдр.

Общая площадь, поставленных на кадастровый учет заказников, составляет более 7,8 тыс. гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в области было принято решение об организации государственного природного заказника «Леса междуречья Березовки и Медведки» в Егорьевском районе. Еще в 1980-х годах было предпринято несколько попыток организовать ООПТ, но каждый раз заповедной территории придавали хозяйственное назначение.