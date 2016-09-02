Красноярск, 2 сентября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Первая Всероссийская «Школа краудфандинга», после старта весной 2016 года, продолжит обучение азам эффективного народного финансирования. Слёт школы состоится 1 и 2 октября в Красноярске. Организует проект платформа Planeta.ru — один из первых в Рунете сервисов коллективного финансирования проектов.

Планета.ру Школа краудфандинга

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Планеты», образовательная программа будет направлена в первую очередь на социальных предпринимателей. Обучающиеся смогут на практике узнать, как использовать краудфандинг для эффективного финансирования и продвижения своих проектов.

В настоящее время приём заявок на обучение открыт и продлится до 25 сентября в разделе «Школа» на сайте Planeta.ru.

Организаторы школы уверены, что обучиться краудфандингу было бы полезно всем, у кого есть задумка собственного проекта, но нет финансирования.

«Нам есть, что рассказать о краудфандинге и его возможностях, чтобы как можно большее количество инициативных людей могли с помощью народного финансирования реализовывать проекты, полезные обществу», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM основатель и эксперт «Школы краудфандинга» Planeta.ru Василина Горовая.

Игорь Гром, Планета.ру Школа в Екатеринбурге

Краудфандинг в России только набирает обороты, поэтому мало кто знает, как грамотно пользоваться этим инструментом. Как сообщают в «Планете.ру», многие предприниматели до сих пор считают, что краудфандинг — это благотворительность, и несут некорректный посыл в массы.

«В «Школе краудфандинга» мы учим, как с помощью народного финансирования привлечь внимание к своему проекту или же как наладить контакт с целевой аудиторией, собрать с нее обратную связь о своем продукте и модернизировать его. Краудфандинг дает массу возможностей, просто нужно уметь ими пользоваться. А мы, как эксперты в этой сфере, учим людей работать с этим инструментом эффективно», — рассказывает Василина.

В рамках образовательного курса в Красноярске студенты узнают, почему:

краудфандинг не благотворительность;

краудфандинг — это альтернативный источник финансирования в кризис;

оформление краудфандингового проекта влияет на сбор средств;

в краудфандинге важно детально прописать систему бонусов для тех, кто будет поддерживать проект финансово;

краудфандинг можно использовать как предзаказ товаров в бизнесе или как PR-инструмент;

через краудфандинг проще искать спонсоров и партнеров.

Александр Коротун, Планета.ру Лекция на школе краудфандинга в Новосибирске

Много времени на обучение краудфандингу не потребуется. Стандартный курс школы занимает от 2 до 14 дней. В течение этого времени студентам читают лекции и проводят экспертные консультации. На завершающем этапе обучающиеся презентуют свои крауд-проекты ведущим экспертам в области бизнеса, кино, музыки и гражданских инициатив. Таким образом, чтобы пройти школу краудфандинга с «Планетой.ру», необходимо иметь свой проект не на уровне идеи, а уже с конкретными наработками.

Аудитория предстоящей красноярской школы — не просто предприниматели, а предприниматели социальные, ориентированные в первую очередь на решение общественных, культурных или экологических задач через технологии бизнеса.

«Социальное предпринимательство — это одно из самых активно развивающихся и перспективных направлений в бизнесе, — говорит Василина, — Именно поэтому мы решили уделить ему особое внимание. Кстати, мы поддерживаем социальное предпринимательство не только в образовательном формате. 17 августа Planeta.ru запускает первый в России единый интернет-магазин товаров и услуг социальных предпринимателей. В этом магазине на ресурсе Planeta.ru у каждого социального предпринимателя будет собственная страница, на которой будет информация о нем и его товарах».

Всероссийская «Школа краудфандинга» выросла из образовательного курса «Планеты.ру» для жителей Москвы и Подмосковья, стартовавшего весной 2015 года. Уже успешно прошли обучение жители Урала, Поволжья, Балтики и Сибири.

Александр Коротун, Планета.ру Школа краудфандинга в Новосибирске

Преподаватели школы — ведущие эксперты российского краудфандинга, сотрудники «Планеты» и авторы проектов, реализованных благодаря народному финансированию. По итогам курса студенты, посетившие все занятия, получают дипломы выпускников «Школы краудфандинга» и готовую систему планирования и реализации краудфандинговой кампании.

По словам организаторов, в ближайших планах «Планеты» — разработка онлайн-курса «Школы краудфандинга», чтобы у еще большего количества людей появилась возможность воспользоваться этими знаниями.