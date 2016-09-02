Астрахань, 2 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. В этом году в России соберут беспрецедентно высокий урожай зерна и овощей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с работниками села в Астраханской области.

Мартирос Сарьян. Фрукты и овощи. 1934

По словам премьер-министра, в 2016 году можно рассчитывать на самые высокие урожаи за последние десятилетия, а может даже, и за всю историю. Медведев подчеркнул, что в целом ряде регионов урожай овощей и зерновых можно назвать беспрецедентным. Премьер-министр считает, что такого никогда раньше не было. Кроме того, Дмитрий Медведев напомнил, что в ряде регионов до сих пор продолжается уборка урожая, отметив при этом, что урожай надо не только собрать, но и сохранить.

Напомним, по данным Минсельхоза, урожай зерновых в России в 2016 году ожидается на уровне не менее 110 млн тонн. При этом министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что зернохранилищ в России хватит при любом урожае.