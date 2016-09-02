Севастополь, 2 сентября, 2016, 17:59 — ИА Регнум. С марта 2017 года в Севастополе начнут лишать участков собственников паев сельскохозяйственной земли, которые не используют ее по назначению. Об этом ForPost рассказал начальник отдела государственного земельного надзора департамента сельского хозяйства Севастополя Александр Рыбченко.

Митрофан Греков. Волы в плугу. 1911

«С марта 2017 года, если мы наберем доказательную базу о том, что земля долгие годы действительно не использовалась, мы будем штрафовать по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ и давать предписание на устранение», — заявил Рыбченко.

«В случае, если предписание не будет выполнено в указанный срок, дело будет передаваться в суд — с тем чтобы изъять неиспользуемый участок. Впоследствии он будет отходить в собственность города», — указал глава Севземнадзора.

По словам Рыбченко, сейчас на территории Севастополя находится 21 тыс. га сельскохозяйственных земель, 11,5 тыс. из которых вообще не используется.

Так, например, простаивают потенциально богатые сельскохозяйственные угодья Балаклавского и Нахимовского районов Севастополя, что приводит к ухудшению состава почвы на соответствующих участках. При этом хуже всего дела обстоят в плодородной Байдарской долине, где не используется 98% территории.

Такая ситуация сложилась из-за большого количества распаеванных земель, пояснил чиновник. «Бывшие рабочие совхозов получили земельные участки по два гектара, но никаких средств для их возделывания у большинства нет. И с 90-х годов прошлого века паи зарастали травой, кое-где и деревья успели вырасти, плодородие упало до минимума», — заявил он.

В то же время, по его словам, владельцы земель могли бы воспользоваться государственной поддержкой, открыть фермерское хозяйство или, например, разбить виноградник.

Сейчас недобросовестных землевладельцев власти привлекают по трем статьям: порча земель, использование не по назначению и неиспользование участка земли. Минимальный штраф за эти нарушения составляет от 3 тыс. до 200 тыс. рублей — в зависимости от статьи и категории нарушителя.

Помимо этого российское законодательство предусматривает также и изъятие участков в том случае, если собственники не занимаются ими на протяжении трех и более лет. Однако пока что такие крайние меры не применялись, поскольку Севастополь вошел в правовое поле России лишь в марте 2014 года.

Между тем проблема неиспользуемых или малоиспользуемых земель остро стоит и в Республике Крым. 22 августа новый вице-премьер РК Юрий Гоцанюк определил в качестве одной из своих первоочередных задач назвал обеспечение продовольственной безопасности полуострова через вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозяйственных угодий.