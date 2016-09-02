Псков, 2 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум. На примере Псковской области будет разработан комплекс мер по повышению эффективности распределения выпускников российских медицинских вузов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 сентября, в пресс-службе администрации региона, такое решение принято по итогам межведомственного совещания, прошедшего 31 августа в Москве в Министерстве образования и науки РФ.

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Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что в ближайшее время будет подписано трехстороннее соглашение между Министерством здравоохранения РФ, администрацией Псковской области и ректорами вузов о создании междисциплинарной базовой кафедры на базе Псковской областной клинической больницы.

«В настоящий момент идёт формирование контингента, в сентябре текущего года такая кафедра начнет свою работу», — отметила Емельянова.

Также, по её словам, достигнута договоренность об актуализации работы по развитию медицинского факультета на базе ПсковГУ. Кроме того, будут выработаны дополнительные меры по целевому обучению студентов медицинских вузов, которые направляются на учебу из Псковской области. По мнению Емельяновой, это позволит подойти к решению проблемы кадрового дефицита в псковской медицине. «Как минимум по 100 специалистов ежегодно мы должны получить в ближайшие пять лет», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с просьбой вернуть государственное распределение выпускников медицинских вузов губернатор Псковской области Андрей Турчак обращался к президенту России Владимиру Путину.