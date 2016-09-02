Владимир, 2 сентября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Все ученики 1−4 классов как минимум двух школ Гусь-Хрустального (Владимирская область) получили в качестве подарка на 1 сентября светоотражающие браслеты от кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Игоря Игошина. На браслетах крупными буквами написано «Мы одна команда» и «Будь лидером», после каждой надписи значится «Игорь Игошин».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Браслеты были переданы ученикам прямо на линейке, посвященной Дню знаний. Как водится, в этот день в школах было большинство родителей учеников.

«И сегодня, по поручению Игоря Игошина, всем малышам, то есть учащимся первых — четвёртых классов, вручаются вот такие светоотражающие браслеты, так называемые браслеты безопасности. У вас на руке они станут прекрасным предупреждением для водителей. «Мы хотим, чтобы вы стали заметными не только на дороге», — передаёт вам в поздравлении Игорь Игошин», — цитирует «Зебра ТВ» выступление директора школы №13 Елены Третьяковой.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Игошин баллотируется в округе №79. Его конкурентами являются ярый противник губернатора Светланы Орловой Сергей Казаков («Гражданская платформа»), коммунист Лариса Емельянова, Владимир Сипягин от ЛДПР, Тимур Марков от «Справедливой России» и другие.

В округе №80 от «Единой России» баллотируется Григорий Аникеев. Среди его соперников Людмила Бундина от КПРФ, Илья Потапов от ЛДПР, представитель «Яблока» Дмитрий Кушпита, справедливоросс Валерий Беляков и другие.

Выборы состоятся 18 сентября. На предыдущих выборах в 2011 году во Владимирской области победу одержала «Единая Россия» с результатом 38,3% голосов. На втором месте оказалась «Справедливая Россия». За нее проголосовали 21,5% жителей региона. Третье место досталось КПРФ — 20,5%, четвертое — ЛДПР (12,9%).