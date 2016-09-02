Москва, 2 сентября, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Индекс ММВБ в ходе торгов Московской биржи впервые за свою историю преодолел рубеж в 2000 пунктов, в 16:20 мск достигнув значения 2000,49, сообщает «Коммерсантъ».

Ken Teegardin Рост индекса

Стоит отметить, что следом за подорожанием нефти марки Brent индекс РТС также демонстрирует рост на биржевых торгах. По состоянию на 16:27 мск, индекс РТС увеличился на 2%, до 964 пунктов.

Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent ноябрьской поставки 2016 года на бирже ICE в Лондоне также растут в пределах 2%, и их цена составляет $46,37 за баррель.

Рост рынка акций и подорожание нефти заметно усилились после публикации в США слабой августовской статистики по рынку труда, сократившей надежды на подъем ставок в сентябре.