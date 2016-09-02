Тамбов, 2 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. В администрации Тамбовской области прошла встреча губернатора Александра Никитина с генеральным директором государственного Эрмитажа, президентом Союза музеев России Михаилом Пиотровским, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. В Тамбове руководитель Эрмитажа принимает участие в расширенном заседании президиума Союза музеев России.

(сс) Mkrtchyan Karen Жемчужина Санкт-Петербурга

Михаил Пиотровский впервые в Тамбове. И впечатления у него самые благоприятные, говорят региональные власти. Он поблагодарил за предоставление возможности провести представительное заседание музейных работников именно в Тамбовской области. Оно пройдет в преддверии большого декабрьского собрания Союза и подведет промежуточные итоги работы. Кроме того, в формате круглого стола будут обсуждаться проблемы и перспективы современного краеведения.

В рамках встречи были затронуты темы экономической деятельности музеев, увеличения посещаемости объектов культуры, связи музейной работы и туризма. Михаил Пиотровский рассказал о роли Эрмитажа в жизни Санкт-Петербурга, о важности сохранения баланса между ростом числа экскурсантов и удобством осмотра экспозиций, о повышении роли музеев как культурных центров, укреплении их репутации.

Александр Никитин, в свою очередь, пояснил, как на Тамбовщине подходят к формированию инфраструктуры туризма и месте музеев в культурной жизни региона. Он подтвердил, что сегодня Тамбовщина, действительно, не затерялась в масштабах страны, ее уроженцев знают и ценят во всем мире, да и работа сферы культуры оценивается достойными местами в различных рейтингах. Как заверил Александр Никитин, в области умеют хранить историческую память и традиции предков. Он также сообщил гостю, какие интересные мероприятия проводятся в тамбовском крае, назвав среди них фестиваль «Песни над Цной», Покровскую ярмарку, День садовода в Мичуринске, которые пройдут в ближайшее время.

Михаил Пиотровский подарил Александру Никитина большую книгу об Эрмитаже, губернатор же вручил гостю барельеф с изображением великого русского композитора Сергея Рахманинова.