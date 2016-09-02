Архангельск, 2 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. На участке завершающейся реконструкции автодороги М-8 на подъезде к Архангельску подрядчики приступили к установке кораблика, ставшего одним из символов областной столицы.

dvinaland.ru Символ Архангельска возвращен

Еще недавно посещение стелы с корабликом было традиционным во время свадебных гуляний. Новобрачные и гости не только фотографировались, но и пытались «на счастье» закинуть в кораблик бутылку шампанского. От таких испытаний символ изрядно поизносился и около трех лет назад был демонтирован. Теперь стела установлена практически в первозданном виде на новом месте, в районе посёлка Любовское.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, кораблик решили заменить сразу после начала масштабных работ по реконструкции подъезда к Архангельску. Дирекцией ФКУ «Упрдор «Холмогоры» была поставлена задача — новый дорожный символ должен быть максимально похож на уже полюбившийся архангелогородцам и гостям города, однако выполнен из более долговечных материалов.

Мастера «Северной судостроительной компании», которые взялись за изготовление монумента, собрали его практически вручную. Памятник выполнен из нержавеющей стали и окрашен «под дерево».

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Как рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика ООО «Автодороги» Алексей Фофанов, 2 сентября был начат монтаж мачты и оснастки монумента, после чего кораблик будет установлен на постамент в виде двух символических рук.

Затем подрядчик произведёт благоустройство прилегающей к памятному знаку площадки. Дорожники обещают завершить работы к 15 сентября. Сдача всего масштабного 13-километрового дорожного комплекса на подъезде к Архангельску, включающему в себя четыре многоуровневые транспортные развязки, запланирована на 31 октября.