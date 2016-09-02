Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В Ростовской области партия «Родина» сняла кандидата в Госдуму РФ седьмого созыва по 149-му Ростовскому избирательному округу. Предвыборную гонку завершила помощник первого заместителя гендиректора ООО «Компания «ЭКОС» из Новочеркасска Маргарита Лесняк. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на 2 сентября в регионе осталось 63 кандидата-одномандатника, трое из них — женщины.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Листовки на остановках Ростова-на-Дону

За ходом предвыборной кампании на Дону продолжают следить эксперты «Объединения избирателей Дона», проводя подробный анализ. По их данным, в избирательные фонды претендентов на депутатское кресло высшего законодательного органа страны поступило около 88 млн рублей, или 1,4 млн рублей на каждого кандидата. Самый богатый в этом смысле 150-й Нижнедонской округ, в котором все восемь кандидатов нашли средства для предвыборной кампании. При этом у 22 кандидатов — нулевой избирательный фонд.

Политологи считают, что мощная агитационная атака, возможно, произойдет в последние решающие дни избирательной кампании. Так, например, необъяснимо мало (всего лишь 100 рублей) внес в избирательный фонд самый богатый кандидат — грузчик Александр Безрученко, заработавший в 2015 году более 11,5 млн рублей.

Бесспорным лидером списка является партия власти. «Единороссы» внесли на счета в общей сложности 34,6 млн рублей. Эта цифра в три раза превышает эсеров, которые идут следом за «ЕР» с 11,3 млн рублей.

Больше всех пока потратились заместитель губернатора Михаил Чернышев («Единая Россия» по 152-му Южному округу) и «справедливоросс» Михаил Емельянов (150-й Нижнедонской округ) — у них по 7,5 млн рублей трат на каждого. За ними следует спикер донского парламента Виктор Дерябкин («ЕР» 155-й Волгодонской округ), потративший 7 млн рублей.

«Стоит отметить, что именно «Единая Россия» (26,3 млн рублей), «Справедливая Россия» (8,7 млн рублей) и КПРФ (3,4 млн рублей) наиболее активно тратят средства. Остальные ведут себя гораздо скромнее. Единственный кандидат-самовыдвиженец Андрей Кутырев потратил чисто символически 97,8 тыс. рублей. А кандидаты от «Гражданской платформы» и ПАРНАСа не потратили вообще ни копейки», — отметили в объединении.

По-прежнему в основной графе расходов значится изготовление агитационных материалов. Больше всего печатной продукции вышло у предвыборного штаба Михаила Емельянова и Виктора Дерябкина.

Напомним, еще две недели назад сообщалось о том, что успешно прошли регистрацию для участия в выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам в Ростовской области 64 кандидата.

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