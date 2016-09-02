Ялта, Крым, 2 сентября, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Следственный комитет Крыма начал проверку по факту попытки акта самоубийства жителя Ялты Александра Стрекалина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следкома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации

По данным ведомства, 2 сентября вблизи кафе «Хоттабыч», расположенного на территории Приморского парка Ялты, местный житель, являющийся мужем владелицы «Хоттабыча», в момент проведения работ мужчина попытался покончить с собой.

«Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в больницу города Ялта, — сообщили в Следкоме. — По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение».

Как сообщало ИА REGNUM, причиной попытки самоубийства Стрекалина стал конфликт вокруг его семейного бизнеса с властями муниципалитета. По словам главы города Андрея Ростенко, у Стрекалина не было кафе, а были «самовольно установленные металлические конструкции — НТО». С 1 сентября в Крыму начался снос незаконных объектов в 100-метровой прибрежной зоне.

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