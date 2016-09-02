Киев, 2 сентября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины даст правовую оценку действиям командования ВСУ, Нацгвардии, а также дезертирам в рамках уголовного производства по Иловайскому котлу. Об этом 2 сентября в ходе отчета по Иловайской трагедии заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

По его словам, причинами больших потерь украинских войск в Иловайске стало прямое вторжение «Вооруженных сил Российской Федерации» в Украину. При этом Луценко отметил, что при подготовке к Иловайской операции военное руководство не учло 1,2 тыс. бойцов ДНР.

«Эксперты считают, что эти ошибки военного руководства сводились. Первое, нарушение установленного порядка планирования и проведения боевых действий по сводной информации по Иловайску силами АТО на территории Донецкой и Луганской областей в период с 8−20 августа 2014 года. Также несоответствие фактических действий должностных лиц указанным требованиям и оперативной обстановке. Эксперты считают, что данные разведки, которые свидетельствовали, что в городе Иловайск еще до начала операции было сосредоточено около 1,2 тыс. «боевиков» с техникой и укреплениями не были приняты в расчет при составлении замысла», — сказал Луценко.

Он считает, что применение добровольческих батальонов при атаке на позиции противника свидетельствует о нарушении командованием ряда нормативных документов ВСУ и уставов. Луценко подтвердил информацию о том, что начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко вел прямые переговоры с замом Генерального штаба РФ, генерал-полковником Богдановским о предоставлении ВСУ и украинским добровольцам «зеленого коридора» при выходе из Иловайска. При этом Луценко отметил, что украинское командование якобы не отдавало приказа украинским войскам начинать выход из Иловайского котла через «зеленый коридор».

«Контакты между украинской и российской стороной происходили. Их лично имел начальник генштаба Муженко в присутствии свидетелей, а также заместитель генерального штаба РФ генерал-полковник Богдановский… Хочу обратить внимание, что это не является исключительной ситуацией, такая возможность диалога предусмотрена Женевскими соглашениями. Как исторический пример, ссылаюсь на руководство египетской и израильской армии во время войны на Синайском полуострове, где окруженная египетская армия попросила «зеленые коридоры» и получила их от руководства израильской армии. То есть, ничего исключительного, или преступного в самом факте таких контактов следствие не видит», — рассказал Луценко.

Также Луценко отметил, что за два года расследования Иловайской трагедии было опрошено около 1500 пострадавших и 2 тыс свидетелей. Материалы дела содержат 800 томов и, почти половина из них под грифом «секретно» и «совершенно секретно».

Напомним, ранее украинские бойцы сообщали, что в августе 2014 года во время боев за Иловайск командующий сектором «Д» Литвин вывел свои подразделения с ранее занимаемых позиций, позволив войскам противника закрепиться в районе Старобешево.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2014 г. украинские войска взяли под контроль большую часть г. Иловайск — важный железнодорожный узел Донетчины. 23−24 августа украинские бойцы были окружены в разы превосходящими силами противника, на вооружении которых были танки, артиллерия, РСЗО, САУ и др. 29 августа президент России Владимир Путин обратился к бойцам ДНР с призывом сделать гуманитарный коридор для отхода украинских войск. 30 августа силы АТО начали выход из города, но войска противника открыли огонь. Министерство обороны Украины заявило, что в Иловайске погибли около 108 украинских военных, сотни были ранены и захвачены в плен. По подтвержденным данным военной прокуратуры, в Иловайском котле погибли 366 военных, 429 были ранены. Количество погибших украинских добровольцев засекречено.