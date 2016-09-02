Рим, 2 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум.



Карикатура Charlie Hebdo на события в Италии

Сатира Charlie Hebdo не щадит даже жертв землетрясения: последний выпуск французской сатирической газеты, вышедший 31 августа, содержит карикатуры на землетрясение, произошедшее в Италии 24 августа. В то время, как в разрушенных городах центральной Италии продолжали копать, чтобы извлечь из-под обломков людей, в редакции журнала развлекались, придумывая картинки. Получилось следующее: на рисунке изображены два человека в пятнах крови, на заднем плане люди под обломками слоями, как в огромной лазанье, сверху надпись гласит: «Пенне с томатным соусом, пенне с корочкой и лазанья». На последней странице журнала на тему катастрофы в Италии опубликован анекдот: «Примерно 300 умерших в результате землетрясения в Италии, все еще неизвестно, раздавались ли перед землетрясением крики «Аллах акбар».

«Как можно рисовать карикатуру на мертвых! Я уверен, что эта горькая и неприятная сатира не отвечает истинным чувствам французов», — таковая была реакция мэра разрушенного города Аматриче Серджио Пироцци.

Публикация карикатуры взорвала социальные сети в Италии. Некоторые пишут: «Мы больше не Charlie», итальянцы не понимают, как можно проявлять иронию о жертвах такого катастрофического события, как землетрясение.

«Charlie Hebdo опубликовал сатирическую карикатуру на итальянских жертв землетрясения. Это не смешно, это не разумно, это даже не «черный сарказм». Это просто плохо. Видно, что рисовал идиот. Жаль, что в редакции не смогли найти наиболее способных карикатуристов», — написала на Facebook лидер партии «Братья Италии» Джорджия Мелони.

«Карикатура Charlie Hebdo отвратительного вкуса, нарисована теми, кто не только не имеет никакого вкуса в творчестве, но даже чувствительности», — заявил депутат Демократической партии Эдоардо Патриарка.