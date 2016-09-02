Нарьян-Мар, 2 сентября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. С 1 сентября в Ненецком АО на 4% проиндексировали более 20 социальных выплат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Индексация выплат

Как сообщили ИА REGNUM в окружной администрации, с учетом индексации окружной материнский капитал составит 366 тысяч 356 рублей. До этого сумма регионального сертификата на третьего и последующих детей составляла 352 тысячи 265 рублей. Прибавит в размере и единовременное денежное пособие при усыновлении, составлявшее 500 тыс. рублей. Его размер возрастет до 520 тысяч. Ежемесячное денежное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и в приемные семьи, увеличится до 9 723 рублей. Вознаграждение за труд приемных родителей увеличится до 9 094 рублей с 8 744. Возрасла и единовременная компенсационная выплата ко Дню пожилого человека, которую старшее поколение НАО получит к 1 октября. Для жителей округа до 70 лет в этом году выплата составит 10 400 рублей, для жителей старше 70 лет — 16 640 рублей.

На 4% больше материальную помощь получат и участники боевых действий. На медицинскую реабилитацию округ будет выделять им по 62,4 тысячи рублей, обучение — 20,8 тысяч рублей, ремонт — 52 тысячи рублей.

Также индексация коснется выплат малоимущим гражданам и больным сахарным диабетом, единовременного пособия лицам, награжденным знаком «Материнская слава», единовременного пособия при рождении второго, третьего и последующего детей, субсидий на приобретение мебели, транспорта и ремонта жилого помещения для приемных семей, ежемесячной выплаты реабилитированным лицам, аналогичной выплаты лицам, признанным пострадавшими от репрессий, ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной выплаты ветеранам труда и ветеранам труда НАО, ежемесячной выплаты труженикам тыла.