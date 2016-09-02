Магас, 2 сентября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа вновь пройдет в Ингушетии. В текущем году спортивный форум состоится уже в седьмой раз. Круг участников фестиваля ежегодно расширяется. Как сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе главы региона, в нынешнем году ожидается участие представителей Абхазии и Южной Осетии.

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Всего в фестивале, который пройдет 24−25 сентября, примут участие более 500 человек. В республике полным ходом идет подготовка к спортивному празднику. По словам министра культуры республики Мареты Газдиевой, основная часть мероприятия будет проходить на стадионе имени Рашида Аушева. Здесь будут соревноваться в армрестлинге, прыжковом двоеборье, борьбе на поясах, поднятию и переносу тяжести на дистанцию, лазанью по канату, передвижению на ходулях.

На этой же площадке состоятся соревнования по легкой атлетике и силовому троеборью. На другой площадке — стадионе школы-лицея в Назрани — будут соревноваться команды лучников и футболистов.

Кроме спортивных зрелищ, жители республики и гости фестиваля увидят выступления национальных коллективов субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Также всех ждет масштабная культурно-развлекательная программа.

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Фестиваль культуры и спорта Северного Кавказа станет международным

Напомним, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проводится с 2010 года. Дважды — в 2010 и 2011 годах — фестиваль проходил в Карачаево-Черкесии. В 2012 году участников мероприятия принимала Кабардино-Балкария, в 2013 году — Ставрополье, в 2014 году — Чечня. В 2015 году — Дагестан.

Первые три года фестиваль проходил под названием «Кавказские игры». Однако в 2014 году они стали называться Фестивалем культуры и спорта народов Кавказа. Автор идеи мероприятия, чемпион Олимпиады 1988 года в Сеуле Исраил Арсамаков — советский тяжелоатлет, штангист, первый Олимпийский чемпион Чечено-Ингушетии — отсудил название у Минспорта и Минкультуры РФ.

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