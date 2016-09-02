Москва, 2 сентября, 2016, 16:48 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
  • Владимир Путин заявил, что Россия настроена на компромисс с Японией по Курильским островам, при этом отметил, что страна не торгует территориями. О чем еще заявил президент в интервью Bloomberg?
  • Заявления Ольги Голодец на Восточном экономическом форуме. Что будет с накопительной частью пенсии?
  • В Приморском крае уровень режима чрезвычайной ситуации повысили до федерального;
  • Власти Узбекистана сообщили о критическом состоянии здоровья Ислама Каримова. Reuters пишет о смерти главы государства. Кого назначат временно-исполняющим обязанности президента Узбекситана?