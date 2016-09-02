Архангельск, 2 сентября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Государственными инспекторами по использованию и охране земель регионального Росреестра выявлено 686 нарушений требований земельного законодательства, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Борис Кустодиев. Изба. Костромская губерния. 1909

Самое распространенное — самовольное занятие земельного участка или его части. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации со ссылкой на данные Росреестра.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 3 млн. рублей. В связи с увеличением с 1 марта 2015 года санкций отмечается рост на 15% количества устраненных нарушений.

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Эффективным способом выявления нарушений в сфере использования земли становится административное обследование объектов земельных отношений, которое проводится без участия землепользователей. В 1 полугодии проведено более 600 таких обследований.