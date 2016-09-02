Новосибирск, 2 сентября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Расчищая подвал «Дома c часами» в Новосибирске, рабочие обнаружили, что его кирпичные стены испещрены будто следами от пуль. Один из «шариков», очень похожий на пулю, они извлекли из отверстия. Круглая «пуля» напоминает мушкетную, на ней есть щербинки.

Олег Викторович Круглая пуля напоминает мушкетную

Олег Викторович Один из «шариков», очень похожий на пулю, рабочие извлекли из стены

До этого времени помещение было затоплено. И работы начали проводить после создания ТСЖ, тогда его просушили, подключили свет и увидели такую картину.

Олег Викторович Стены подвала «Дома c часами» испещрены будто следами от пуль

«Расчищая подвалы, рабочие нашли «нечто», как это объяснить не знаю, уходящая натура. Рабочие говорят, что пуля, и в этом месте вся стена изрешечена, а рядом котёл. Правда, почему круглая? Что это за «камеры»? Как фильм Балобанова «Кочегар «, прям? И, был ли подземный ход?», — написал на своей странице в Facebook президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович.

В «комнате», по словам Викторовича, сводчатые потолки, которые не типичны для остального здания из металлокаркаса. Кроме того, был найден подземный ход, только выяснить, куда он ведет пока не удалось, его еще предстоит расчистить. И тогда может быть тайна подвала немного приоткроется исследователям. Пока же они отмечают, что вопросов больше, чем ответов.

Олег Викторович Был обнаружен подземный ход, но его еще предстоит расчистить

Что могло происходить в подвале много лет назад — об этом тоже приходится только догадываться. Есть предположение, что здесь находилась «расстрельная комната». Рядом обнаружено электрооборудование, установленное в 1960 годах — Олег Викторович считает, что оно могло принадлежать чекистам. Рядом стоит знаменитый дом Маштакова — первое помещение НКВД в Новосибирске. Возможно, что подземный ход, который сегодня завален, мог соединять здание с этим ведомством.

При этом Олег Викторович опасается, что новосибирские власти могут закрыть доступ к находке. «Второй ужас, что ведь, таки заделают! Область устраивает показуху, якобы они занимаются проблемами дома. Хотя эта косметика, как мёртвому припарки. (…) А надо комплексно подойти, и чтоб спецы работали», — написал также Викторович.

Жилой дом Крайснабсбыта или «Дом с часами» расположен по адресу Красный проспект, 11. Построен он в 30-е годы прошлого столетия и является памятником конструктивизма регионального значения и одним из символов города. В создании конструкций здания принимал участие инженер Николай Никитин, автор Останкинской телебашни.