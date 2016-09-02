Красногорск, 2 сентября, 2016, 16:56 — ИА Регнум. ЖКХ и энергетический комплекс Подмосковья готов к осенне-зимнему периоду на 91%. Два муниципальных образования области — Реутов и Балашиха полностью готовы к холодам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил и в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

anatomia-remonta.ru Холода

По данным пресс-службы, лучше всего проходит проверка тепловых сетей и котельных — их выполнение практически завершено. В график укладывается и подготовка к холодам жилого фонда, систем водоснабжения и водоотведения.

В пятерку лидеров по уровню готовности входят городские округа Лыткарино и Коломенский муниципальный район, где все необходимые мероприятия уже практически завершены, подчеркивается в материале. В Балашихе и Реутове готовность составляет 100%.

Завершить все работы по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду необходимо до 15 сентября. С этого дня и до начала отопительного периода на всех котельных должны быть проведены пробные топки

Напомним, подача тепла в жилые дома начинается, если в течение пяти дней удерживается температура менее 8 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам министра ЖКХ Евгения Хромушина, в области все еще есть нерешенные коммунальные проблемы — обветшалые теплосети и «холодные» котельные.

«Налицо обветшавшие теплосети, котельные, не обеспечивающие жителей достаточным уровнем тепла. Эту проблему еще предстоит решать. Сегодня самое большое опасение у нас вызывает подготовка к отопительному сезону объектов, расположенных на территориях бывших военных городков. В целом подготовка к осенне-зимнему периоду в регионе идет по графику», — заявил Хромушин.