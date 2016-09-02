Москва, 3 сентября, 2016, 00:13 — ИА Регнум. Во втором полугодии 2016 года Россия останется ведущим поставщиков нефти в европейские страны, об этом говорится в отчете аналитической компания Thomson Reuters. Материал был опубликован сегодня, 2 сентября.

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Несмотря на то, что роль поставок нефти из Ближнего Востока возросла, что пошатнуло позиции западноафриканских нефтяников, Россия, по прогнозу Thomson Reuters, по крайней мере по до конца текущего года останется крупнейшим экспортером черного золота в Европу.

Согласно материалам отчета, в течение первых шести месяцев РФ находилась на втором месте по добычи нефти и конденсата. Первая позиция оставалась за США. Эксперты прогнозируют, что наращивание производства нефти в России может достигнуть 11,32 млн баррелей в день в четвертом квартале 2016 года. А позиции РФ на европейском нефтяном рынке укрепились за счет повышения уровня добычи. Еще одна причина — близкое расположение России к зонам спроса в Балтийском море, Черном море. Это позволяет российским нефтяников относительно легко обслуживать нефтеперерабатывающие заводы Северо-Западной Европы и Средиземноморья. На основании этих факторов авторы отчета уверены, что Россия продолжит активно защищать свое лидерство в сфере поставок в Европу.

Европейские страны являются для России ключевым рынком. Собственная добыча там падает, а РФ стремиться нарастить экспорт. Однако на этот лакомый кусок нацелились также США, Саудовская Аравия и Иран. Эти страны готовы наращивать поставки нефти, лишь бы вытеснить российского экспортера. Например, в 2015 году саудиты осуществили первую поставку нефти в Польше, предложив более низку цену, чем Россия. В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что теперь наступают времена «жесткой конкуренции».

Тогда же в российском энергетическом ведомстве заявили, что паниковать по поводу возросших поставок ближневосточной нефти рано. Дело в том, что Европа покупает у России не сырую нефть, а переработанную марки Urals. В связи с этим можно сделать вывод, что быстро заменить одну нефть на другую без затрат не удастся.

По мнению экспертов, сегодня основным конкурентом России на европейском рынке является Саудовская Аравия, которая предоставляет скидки покупателям. Конкуренцию между российскими и саудовскими поставщиками в 2015 году The Wall Street Journal назвал «схваткой за европейский рынок нефти».

На втором месте — США, однако лишь номинально. По крайней мере пока, так как на протяжении сорока лет в стране был введен запрет на поставки нефти в Европу. Третий основной конкурент России на европейском нефтяном рынке — это Иран, который после снятия санкций стал наращивать производство до досанкционного уровня и восстанавливать прежнюю долю рынка.