Астрахань, 2 сентября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Астраханский гандбольный клуб «Динамо» открывает сезон 2016−2017 года. Сегодня, 2 сентября, первая команда ГК уже отправилась в сербский город Шабац, где уже завтра проведет первый матч первого раунда Кубка ЕГФ против местной команды «РК Металопластика». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

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Противник у команды будет достаточно серьезный — клуб семь раз становился чемпионом страны и четыре раза обладателем национального кубка. Наиболее значимым результатом на международной Европейской арене для Металопластики стала победа в Лиге чемпионов ЕГФ, которой удалось добиться два года подряд — в 1985 и 1986 годах. Последние годы клуб выступал в основном в Кубке вызова.

В новом сезоне астраханская гандбольная команда будет играть в обновлённом составе. По словам главного тренера динамовцев Георгия Заикина, новичков сразу девять человек: двое — вернувшийся из Перми Юрий Орлов и новобранец из Челябинска Евгений Кохан, остальные ребята — молодежь из астраханского дубля команды «Авиатор» — чемпионы прошлого сезона. Новый состав команды был представлен на днях в ходе традиционной предсезонной встречи губернатору Астраханской области Александру Жилкину.

Глава региона выразил уверенность, что свежие силы придадут команде необходимый драйв в движении вверх в турнирной таблице. «Хочется, чтобы наша мужская гандбольная команда была на высоте, сумела заявить о себе, радовала болельщиков и фанатов красивой игрой», — сказал Жилкин.

А для этого, по его мнению, есть все предпосылки: в игровом сезоне 2015/2016 гандбольная команда «Динамо» заняла третье место в Кубке России по гандболу среди мужских команд и четвёртое место на Чемпионате России по гандболу среди команд суперлиги. На летних тренировочных матчах астраханцы показали хорошую готовность к новому сезону, обыграв своих соперников — команды «Авиатор ОКБ Сухого» «Каустик» (Волгоград) и «СГАУ-Саратов» (Саратов).

В завершении встречи губернатор вручил игровые майки команды новоиспечённым динамовцам.

Первый месяц осени у «Динамо» расписан по дням. В начале нового сезона 2016/2017 состоится розыгрыш Чемпионата России и Кубка России. «Динамо» также участвует в первом раунде розыгрыша Кубка Европейской Гандбольной Федерации. А затем спортсмены отправятся на игры первого тура Чемпионата России, где сыграют с саратовским «СГАУ». И, наконец, запланирован ответный матч с сербской командой в Астрахани, в спорткомплексе «Звездный».