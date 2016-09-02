Донецк, 2 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум.



Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Украины

Предоставление ДНР и ЛНР особого статуса подтолкнет другие области Украины к началу борьбы за свои права. Как сообщает ДАН, об этом 2 сентября на брифинге в Донецке заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

«Донбасс, получая особый статус, открывает путь для регионов Украины, в которых настроения тоже спорные», — считает Захарченко.

По его словам, Киев в рамках Минска-2 согласился предоставить ДНР и ЛНР особый статус, лишь столкнувшись с угрозой полного военного разгрома. «Дебальцево было для Киева одним из самых колоссальных поражений. Поэтому «Минск» был подписан, чтобы остановить наше наступление», — полагает Захарченко.

Напомним, 8 июня Захарченко прогнозировал, что сначала Украина станет федерацией, а потом союзом отдельных государств — конфедерацией. «На Украине начался центростремительный процесс, и его уже не остановить… Речь идёт о федерализации и, на мой взгляд, на этом процесс не остановится. Рано или поздно, в зависимости от того, с какой скоростью будут деградировать киевская власть и экономика Украины, процесс будет набирать силу и в результате встанет вопрос о переучреждении страны на началах конфедерации. Когда все свободные земли бывшей Украины — те, кто этого захочет — соберут своих представителей и учредят страну заново», — сказал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Российской Федерации хотят федерализировать Украину, требуя предоставить автономию Донбассу. Он считает, что Кремль хочет установить свой протекторат в Донбассе. «Если мы предоставим Донбассу автономию, как того хочет Россия, это будет путем к федерализации Украины, к ее ослаблению и разделению. К этому Россия и стремится. Это будет легитимизация российского протектората на Донбассе. После этого стратегия РФ заключается в том, чтобы втолкнуть этот протекторат назад в состав Украины в качестве «троянского коня», — считает Климкин.

Ранее, в феврале 2015 года в ходе переговоров «нормандской четверки» был согласован, а позже подписан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.