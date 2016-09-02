Мурманск, 2 сентября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В 93 домах Заполярья завершён капитальный ремонт, в целом в Госжилинспекции довольны выполнением и ходом работ. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, выступая перед журналистами, заявила главный жилищный инспектор Мурманской области Алёна Кузнецова.

profalmazrez.ru Ремонт дома

«Домов 329, — отметила Кузнецова. — Общий объём финансирования по домам превышает миллиард рублей. На 25 августа завершён капитальный ремонт в 93 домах, в 106 ведутся работы, по 40 — проекты в обработке и 67 — конкурсы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. В основном, это касается домов культурного наследия, либо какой-то отдалёнки, где суммы очень маленькие».По словам Кузнецовой, ещё по 6 домам в Мурманской области были расторгнуты договоры с подрядчиками. «Это достаточно неплохой результат», — заявила главный жилищный инспектор. — По итогам проверок в основном качеством остались довольны, больше всего вопросов к срокам. К срокам, касающихся определённых подрядчиков и к тому, что всё-таки у нас очень короткое лето и оно крайне не прогнозируемо. И фасады стоят, и крыши у нас не текут в итоге, и жалоб на самом деле по капитальному ремонту очень мало».

Недовольны северяне новостройками. Как сообщало ИА REGNUM, в доме, возведённом в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Кандалакше Мурманской области, жильцы обнаружили массу недоделок. По словам местных жителей, неработающая вентиляция, пропускающие воду пластиковые окна, отваливающиеся обои и плесень на стенах — лишь часть проблем.

В то же время, по данным мурманской Госжилинспекции, дом в Кандалакше «нельзя сказать, что разваливается». Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о качестве выполненных строителями работ, заявила главный жилищный инспектор."Там действительно есть вопросы к вентиляционным шахтам, — сообщила Кузнецова. — Сказать, что дом совершенно разваливается, нельзя. Муниципалитет должен как заказчик проконтролировать устранение. Если будут какие-то вопросы, мы, безусловно, будем подключаться. Там нет аварийной ситуации».

В целом, о том, что жители Кандалакши вынуждены жить в домах с плесенью, стало известно после проверки объектов представителями регионального штаба ОНФ в Мурманской области. Чиновники признают: жалоб поступает немало, сходу решить проблему невозможно. Ситуация с ликвидацией запущена и на сегодняшний день осложена тем, что застройщик, который выполнял эти контракты — банкрот.

По информации общественников, у некоторых переселенцев проблемы начинаются сразу после заселения: так, жители всё той же Кандалакши сообщили о том, что в первые месяцы лестничные площадки новостроек испещрили многочисленные трещины, которые продолжают расширяться. В тёплые дни полы жителей первых этажей буквально становятся мокрыми.