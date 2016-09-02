Минск, 2 сентября, 2016, 16:18 — ИА Регнум.



пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко заслушивает доклад о перспективах развития Минска

Строительство многоэтажных домов вокруг Минска следует прекратить, а пахотные поля — сохранить. Об этом 2 сентября заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития города и прилегающих к нему территорий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лукашенко ознакомился с перспективными планами застройки Минска и дал ценные указания по вопросам «уплотнения» и озеленения, парковок и обликов зданий. Были обсуждены вопросы сдерживания урбанизации и проблем со строительством городов-спутников — об этом подробно проинформировал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, главный архитектор Минска Павел Лучинович.

По мнению руководителя постсоветской республики, можно отдать пустыри под индивидуальную застройку, раз инвесторы не спешат вкладываться в минскую недвижимость. Кроме того, Минск украшают, считает он, земли сельхозназначения. Возделываемые поля можно видеть на окраине 2-миллионного города.

«Минск должен быть просторным сам по себе и дышать. Если мы Минск по кольцу ещё напичкаем домами высотными и прочим — Минск задохнётся», — подчеркнул Лукашенко.

«Кто бы ни ехал по кольцевой дороге — первой и второй тем более, там порядок навели, наверное, идеальный, с зеленью — они всегда отмечают:

«Слушайте: в Европе этого нет!», — процитировал Лукашенко неназванных проезжавших по минской кольцевой дороге, впечатлённых засеянными вокруг полями.

Отметим, что Минская область никогда не отличалась наличием плодородных почв, а глинистые земли вокруг Минска действительно каждый год распахиваются и засеваются. При БССР часть урожая собирали минчане и жители окрестных деревень, но в постсоветский период контроль за расхитителями огосударствлённой народной собственности ужесточился и большая часть урожая пополняет закрома преобразованных в СПК бывших колхозов.

«Земли сельхозназначения всегда останутся им, — подчеркнул Лукашенко. — Там мы должны получать хлеб. Это высокоурожайные поля. И это поля, которые прямо в рынки — то есть произвёл продукцию — вези на рынок, продавай!».

«Ни в коем случае в этой зоне нельзя перенасыщаться высокими зданиями и строить вот эти зеркальные здания — зеркала», — предостерёг он.

«Надо строить фундаментальные, монументальные, если хотите, здания», — распорядился руководитель постсоветской республики. «Но разумно, — предостерёг он. — Чтобы это было лицо нашего города».

Председатель Миногрисполкома доложил об усилиях по «оптимизации» жилищной застройки. Председателя Миноблисполкома поддержал меры по сокращению застройки прилегающих к Минску посёлков, фактически превратившихся в отдалённые кварталы Минска с многоэтажками и коттеджными посёлками. По мнению чиновников постсоветской республики, создание искусственного дефицита на рынке жилья сдержит миграцию из провинции. Независимые эксперты указывают на факты, которые свидетельствуют об обратном, однако учёт их мнения не признаётся целесообразным.

Как сообщало ИА REGNUM, третий год длящийся в Белоруссии кризис стимулировал миграцию из областей в Минск, где оплата труда кратно выше и предложений на рынке труда больше. Массовая скрытая безработица и миграция молодёжи в областные центры, прежде всего — в Минск, давно заботит руководство постсоветской республики, однако предпринимаемые им меры оказались неэффективными.