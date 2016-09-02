Вологда, 2 сентября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В Вологодской области с начала года заметно поменяла структура выдачи банковских кредитов. Банки в регионе пересматривают свою кредитную политику, снижая в своем портфеле долю клиентов моложе 30 лет, при этом, увеличивая объем кредитования в сегменте 50 лет выше.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

С начала года доля заемщиков в возрасте от 50 лет в регионе выросла до 25,7%. В 2016 году рост в этом сегменте, по данным Национального бюро кредитных историй, составил в Вологодской области 1,2%.Сейчас средний долг перед банком у пожилых вологжан в плотную подбирается к 200 тысячам рублям. Причем драйверами роста являются не только потребительское кредитование, но и автокредиты, а также займы, взятые по карточным банковским продуктам.

«Причина такого изменения поведения банков связана с платежной дисциплиной заемщиков разных возрастных групп, — заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист Андрея Севостьянов. — Особенно это четко видно на примере карточных продуктов, где фиксируется рост просроченных платежей как раз со стороны молодежи. Молодые люди чаще меняют работу, чаще просто забывают сделать очередную проплату, чем те, у кого есть жизненный опыт. Плюс в нынешней экономической ситуации у людей 30−35 лет не всегда имеется стабильный доход, что важно для любого кредитного учреждения. В этом смысле работать с пятидесятилетными заемщиками проще и удобней. Думаю, что тенденция на увеличение долю пожилых заемщиков в Вологодской области, да и в целом по стране, продолжится».

Отметим, что с начала года процент просроченной задолженности по потребительским кредитам, по данным НБКИ, в регионе достиг 21,3%, по кредитным картам — 25,6%, по автокредитам — 11,7%, а по ипотечным займам — 2,2%.