Черкесск, 2 сентября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Впервые за последние 26 лет в столице Карачаево-Черкесии сдали в эксплуатацию новую школу. Общеобразовательная гимназия №19 открыла свои двери 1 сентября для 840 учащихся. Как сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе главы и правительства региона, школа будет выполнять не только образовательные функции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом знаний

Она станет также центром культурного и спортивного развития микрорайона и всего города. На базе гимназии будут открыты ряд спортивных секций и кружков дополнительного образования для детей Черкесска.

Здание школы состоит из двух общешкольных корпусов. В них кроме учебных аудиторий предусмотрены кабинеты для общественных организаций, внеклассной и внешкольной воспитательной работы. В школе есть свой медицинский блок, столовая на 300 мест, актовый зал почти на 600 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем.

В трех учебных корпусах расположены классы и специализированные кабинеты, есть также блок с мастерскими и спортивный блок с плавательным бассейном и двумя спортивными залами.

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В 53 школах Карачаево-Черкесии дети учатся в две смены

Стоит отметить, что гимназия рассчитана на обучение 1260 учащихся. Ее строительство велось по федеральной целевой программе «Юг России (2014−2020 годы)».

Напомним, в прошлом году 1 сентября в Карачаево-Черкесии занимались в две смены учащиеся 53 школ республики. Учиться во вторую смену пришлось 7,5 тысячам школьников. Около половины школ республики нуждаются в капитальном ремонте, 62 средних учебных заведения, как отметила министр образования РФ Ольга Васильева, в аварийном состоянии.