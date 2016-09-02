Ярославль, 2 сентября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. 2 сентября митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон совершил освящение поклонного креста на месте строительства нового храма в честь блаженной Матроны Московской. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской митрополии, храм будет расположен в поселке Творогово областного центра.

Храм блаженной Матроны Московской — один из шести культовых сооружений, которые Ярославская митрополия намерена построить в разных районах Ярославля. Преимущественно там, где очень мало церквей. В частности, на улице Пожарского во Фрунзенском районе будет возведен храм равноапостольной Нины Грузинской, в Дзержинском, на улице Малая Норская — храм святого равноапостольного князя Владимира, на ул. Клубная в Заволжском районе — храм преподобного Сергия Радонежского, храм великомученика и целителя Пантелеимона — на Резинотехнике, храм в честь Донской иконы Божией Матери — в поселке Текстилей.

Участки под строительство были выделены еще в 2015 году. При этом в каждом из районов прошли открытые общественные слушания, на которых жители района могли высказаться в поддержку возведения храмов.

Храм Матроны Московской — первый храм, строящийся в поселке Творогово. Местные жители с радостью восприняли эту идею и по мере сил оказывают помощь строительству. Каждое воскресенье на месте строительства нового храма служатся молебны.

«В поселке храм строится впервые. И то, как будет идти строительство, зависит от нас. Совершая молебны на месте строительства, мы вместе возносим молитвы великой угоднице Божией блаженной Матроне, и по её святым молитвам Господь ускорит устроение святого места», — отметил настоятель строящегося храма иерей Димитрий Бузин.

Планируется, что храм будет небольшим. Однокупольное кирпичное строение рассчитано на 600 прихожан. Основное здание получит имя святой блаженной Матроны Московской, а крестильный придел освятят в честь иконы Неопалимая купина. Временная церковь появится в течение месяца. Сроки начала строительства основного храма пока неизвестны — средства на него будут собирать всем миром. Равно как и на остальные пять храмовых проектов Ярославской митрополии.