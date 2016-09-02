Муром, Владимирская область, 2 сентября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту утечки семи тонн фтористоводородной кислоты на станции Муром. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России, дело возбуждено по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Транспортировка химических веществ с нарушением установленных правил, если это деяние создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде»).

severpost.ru Уголовное дело

ЧП произошло 29 августа 2016 года. Работники железной дороги проводили технический и коммерческий осмотр грузового поезда, который и перевозил кислоту. В одной из цистерн была обнаружена течь, на землю вылилось семь тонн кислоты. Были предприняты все необходимые меры для ликвидации аварии и устранения угрозы окружающей среде и здоровью людей.

«Следователями готовятся представления об усилении ­мер безопасности транспортировки опасных грузов», — говорится в сообщении пресс-службы.