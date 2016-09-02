Анкара, 2 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Турция выражает Узбекистану соболезнования в связи со смертью президента Ислама Каримова. Об этом, как передает News Turk, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на заседании, посвященном 100-дневной работе 65-го правительства Турции.

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«Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался, — сказал Йылдырым. — Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования».

Отметим, что официальные источники в Узбекистане пока не подтверждают информацию о смерти президента страны.

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