Хельсинки, 2 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Для Финляндии не существует риска увеличения энергетической зависимости от России. Об этом заявил министр экономического развития Финляндии Олли Рен в интервью Yle сегодня, 2 сентября.

А.П. Остроумова-Лебедева. Финляндия с голубым небом. 1910

Как подчеркнул Рен, у Финляндии диверсифицированные источники энергии, и она не зависит от какого-то одного поставщика. Кроме того, власти страны прикладывают все усилия, чтобы повысить энергетическую самодостаточность Финляндии. Так, правительство намерено довести долю возобновляемых источников энергии до 50% от всего объёма энергопроизводства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Институт международных отношений Финляндии опубликовал список возможных угроз для страны со стороны России. В частности, в докладе упоминались риски, связанные с проектом что АЭС Ханхикиви, которую намерены построить в общине Пюхяйоки на берегу Ботнического залива к 2023 году по российским технологиям. Как отмечают авторы доклада, Россия использует в своих целях энергетическую зависимость небольших стран для принижения их суверенитета, как это было в случае с транзитом газа через Украину.

Напомним, контракт на сооружение АЭС в Финляндии был подписан финской компанией Fennovoima Oy и «Русатом Оверсиз» в декабре 2013 года. В июне 2015 года Fennovoima Oy подала заявку на получение лицензии на строительство АЭС. Ранее планировалось, что на финский проект «Росатому» из Фонда национального благосостояния в 2015 году выделят 35,5 млрд рублей, в 2016 году — 51,2 млрд рублей, а в 2017 году — 41,3 млрд рублей. Строительство атомной станции планируется начать в 2017 году, ввести энергоблок в коммерческую эксплуатацию — в 2024 году.

Стоит отметить, что Финляндию часто рассматривают как страну, крайне зависимую от своего восточного соседа: на долю российских поставок приходится 60% от общей стоимости импорта энергоносителей в страну. Россия поставляет на финский рынок нефть, уголь, газ, ядерное топливо и электроэнергию.

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