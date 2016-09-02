Лондон, 2 сентября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. «Вроде бы, утекающие документы регулярно помогают России. Большинство информации, ставшей, благодаря Wikileaks, достоянием общественности, объективно вредно для Запада, — размышляет на страницах таблоида корреспондент Крис Плизанс. — Когда Wikileaks запускался в 2006 году, его заявленной целью было «помочь раскрыть незаконное или аморальное», по мнению Запада, поведение авторитарных режимов в России, Китае и Центральной Евразии и расправиться с ними».

New Media Days Джулиан Ассандж

«Но теперь выясняется, что издание, которым управляет Джулиан Ассанж, имеет решающее значение этих режимов — большинство его утечек направлены против Запада, часто в пользу России», — считает журналист.

Центральное место в этой теории, выдвинутой New York Times, занимает, по мнению Плизанса, недавняя кража электронных писем с серверов Демократической партии США.

«Партийные лидеры полагают, что взлом хакерами совершен по указке Кремля, и здесь не обошлось без российских спецслужб», — подчеркивает он. — Джулиана Ассанжа и Wikileaks обвинили в том, что его утечки играют на руку России, а он не в состоянии должным образом осуждать тамошний режим».

Автор считает, что это происходит потому, что «Путин поддержал Ассанжа, в том числе и после того, как в 2010 был выписан ордер на арест последнего и содержание его под стражей. Путин также назвал обвинения против Ассанжа политически мотивированными и сказал, что в настоящее время «его преследуют за распространение информации, которую он получил от американских военных в отношении действий США на Ближнем Востоке, включая Ирак».

«Когда осведомитель АНБ Сноуден убегал из США в 2013 году, то именно Ассанж предложил ему лететь через Россию вместе с другим корреспондентом Wikileaks, — обращает внимание британский журналист. — Ассанж предположил, что для Сноудена было бы безопаснее остаться в России, а не пытаться скрыться в Южной Америке, как он первоначально рассчитывал».

«Тем не менее, американские чиновники, похоже, согласны, что Ассанж не имеет прямых связей с российскими спецслужбами или Кремлем, — делает вывод корреспондент Mail, обращая внимание на то, что проблемы у Ассанжа начались в то время, когда Хиллари Клинтон служила государственным секретарем у Обамы. А сейчас она баллотируется в президенты — самое время Ассанжу поквитаться с ней, испортив предвыборную кампанию. И это сведение счетов оказывается на руку Москве.