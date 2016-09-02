Ярославль, 2 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов внес в областную думу проект закона, который позволит многодетным семьям без торгов получать в аренду земельные участки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Сегодня по закону многодетные могут получить земельный участок в собственность бесплатно, однако на практике эта мера соцподдержки вызвала немало нареканий: землю приходится ждать слишком долго, участки выделяются без коммуникаций и так далее.

В случае с арендой многодетные семьи могут не дожидаться, когда власти сформируют земельные участки, а найти их самостоятельно.

«Граждане, имеющие трех и более детей, получат право выбора наиболее удобного для них варианта приобретения земельного участка. Для многих граждан более предпочтительным является вариант приобретения земельного участка в аренду без проведения торгов, поскольку в этом случае гражданину не придется ждать своей очереди на получение бесплатно земельного участка. При этом он будет вправе получить в аренду земельный участок, который выбрал сам, и приобрести его в собственность бесплатно либо после постройки дома, либо по истечении трех лет с момента заключения договора аренды на основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 2 Закона области № 22-з», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы закона считают, что эти меры позволят сократить очереди желающих получить земельный участок, а также вовлечь в оборот неиспользуемые земли и земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.