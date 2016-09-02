Москва, 2 сентября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Генеральный директор и главный инженер типографии в Москве, где 27 августа в результате пожара погибли 17 человек, объявлены в розыск по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности. Об этом сообщает в пятницу, 2 сентября, Следственный комитет России (СКР).

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«Следователями заочно предъявлено обвинение гендиректору типографии ООО «Печатный экспресс» Сергею Москвину и главному инженеру данной компании Антону Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в Москве на Алтуфьевском шоссе произошел крупный пожар, охвативший 4-этажное складское помещение. В результате ЧП погибли 17 человек — в основном, гражданки Киргизии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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