Красногорск, 2 сентября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. С 5 сентября в Московской области начнется вакцинация детей от вируса гриппа. По планам властей, процедуру пройдет более полумиллиона маленьких жителей Подмосковья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства области Ольги Забраловой.

PublicDomainPictures Вакцинация

«В Подмосковье поступила первая партия вакцин для детей от гриппа — 108 тыс. доз. Взрослых начали прививать от гриппа с прошлой недели. Вакцинация считается наиболее эффективным методом профилактики гриппа. Вакцина начинает действовать не с первых дней, именно поэтому прививки делают до начала сезона гриппа. Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группе риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям», — пояснила Забралова.

В 2016 году в Московской области планируется привить от гриппа 2,5 млн человек, в том числе более полумиллиона детей. Вакцинация продлится до 1 декабря. В 2015 году было провакцинировано 1,6 тыс. жителей Подмосковья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главного терапевта Московской области Натальи Саниной, прошлом году в регионе у пациентов фиксировалось тяжелое течение гриппа.

«В прошлом году грипп имел достаточно тяжелое течение. Обычно периоды наибольшей заболеваемости разные каждый год, но в целом это — декабрь, январь. В прошлом году мы столкнулись с вирусом H1N1 и его осложнениями и научились успешно бороться с этими осложнениями. Вторая волна — март, апрель и она тоже не менее опасна. Хотелось, чтобы все понимали, что если люди вакцинируются, у них сохраняется хороший иммунитет как для первой волны гриппа, так и для второй», — заявила Санина корреспонденту ИА REGNUM.