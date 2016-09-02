Махачкала, 2 сентября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Дагестану выявило, что жителям одного из сел Акушинского района начислен долг в размере шесть миллионов рублей, несмотря на то, что они стабильно платят за газ, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе ведомства.

hyser.com.ua Долг за газ

То, что жители платят, подтверждают абонентские книжки. Но, несмотря на это, каждый получает уведомление от ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» о том, что у них имеются задолженности по оплате в сумме от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Было также установлено, что плату начисляют не согласно показаниям счетчика, а по квадратуре дома или количеству зарегистрированных жителей, что тоже является нарушением.

Читайте также: Долги за газ в Дагестане повлияют на газификацию региона

В Дагестане выявили факты завышения данных в счетах за газ

«С 2011 по 2015 год, подавляющая часть денег, оплачиваемых населением данного села, не поступала на их лицевые счета. В этом усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ. Копии акта проверки и абонентских книжек направлены в следственные органы для принятия мер. А специалисты Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД РД уже возбудили дело по данному факту», — заявили в Роспотребнадзоре по РД.

Напомним, Дагестан находится в числе лидеров по количеству долгов за газ. По данным на июнь 2015 года, республика задолжала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» более 29 млрд рублей. Между тем, в дагестанском УФАС считают, что эти цифры некорректны, поскольку цифра задолженности берется с начала 2007 года, тогда как к взысканию может быть предъявлена лишь задолженность в пределах сроков исковой давности. То есть, долги за последние три года. Вся остальная сумма должна быть списана, как убытки организации.