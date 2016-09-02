Вашингтон, 2 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум.



Joe Gratz Суд

Супруга кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа Меланья подала в суд на британский таблоид Daily Mail с требованием возместить ущерб в $150 млн в один из судов штата Мэриленд, иск также подан против блогера из этого штата Вебстера Тарпли, сообщает The Guardian.

Согласно заявлению адвоката Трамп Чарльза Хардера, ответчики позволили себе сделать несколько комментариев относительно г-жи Трамп, которые абсолютно лживы, в результате чего был нанесен вред её личной и профессиональной репутации.

«В число лживых сведений входят, среди прочего, утверждения, что г-жа Трамп якобы занималась эскортом в 1990 годах, до того как она встретила своего мужа», — отметил Хардер. «Действия ответчиков носят настолько вопиющий, злонамеренный и умышленный для г-жи Трамп характер, что нанесенный ей ущерб оценивается в $150 млн».

Причиной иска, который был подан в суд округа Монтгомери, стала статья в Daily Mail, в которой утверждалось, что, по некоторым данным, супруга миллиардера и кандидата в президенты США работала в эскорте. В статье таблоида указывалось также, что Меланья Трамп прибыла в Нью-Йорк на год раньше, чем она заявляла, из-за чего возникают сомнения относительно её миграционного статуса.

В иске также обращается внимание на то, что хотя издание убрало заметку со своего сайта, официального извинения или опровержения не последовало.

The Guardian отметил, что опровержение порочащей супругу Трампа информации дано в печатной версии издания, выходящей в Великобритании.

У издания, «не было цели заявить или предположить, что эта информация истинна», говорится в заметке Daily Mail. Таблоид также не намеревался заявлять, что г-жа Трамп когда-либо работала в «эскорте» или в «секс-бизнесе».

Тем не менее, отмечает Хардер, опровержение не влияет на иск.