Владивосток, 2 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Инвестпроекты в области растениеводства, животноводства, переработки являются приоритетными для Дальневосточного региона. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, возглавляющий делегацию Минсельхоза России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

WikimediaImages Сахарная свекла

«Стратегическими мы считаем сою, кукурузу, рапс — всю сельхозпродукцию, которая является экспортным видом поставки», — сказал первый замминистра.

Он обратил особое внимание на поручение министра о том, чтобы в ближайшие три года в Приморском крае начать производство сахарной свеклы, используя четырехпольный севооборот, и наладить ее переработку.

«Россия должна производить сахар из собственного сырья. Это один из самых важных инвестпроектов, который должен получить старт в этом году», — подчеркнул Хатуов.

«Стратегия, в рамках которой реализуются проекты, связана прежде всего с серьезной государственной поддержкой. Финансирование, и в том числе меры господдержки в 2017 году сохраняются. Это серьезный сигнал для инвесторов как внутри страны, так и за рубежом», — считает первый замминистра.

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Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 3 сентября во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум. На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 трлн рублей, из них 1 трлн 116 млрд уже сегодня стали заключенными контрактами.