Москва, 2 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Несмотря на все трудности проект строительства газопровода «Турецкий поток» в конечном счете должен быть реализован, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому агентству Bloomberg.

gazprom.ru Строительство газопровода

По словам главы РФ, российская сторона очень рассчитывает на то, что удастся наладить конструктивный диалог. В частности, он отметил «Турецкий поток» как один из самых крупных энергетических проектов, над которым сейчас работает Россия. В итоге, уверен президент, проект получится реализовать. Как минимум первую часть проекта, то есть расширение транспортных возможностей и наращивания поставок газа в Турцию для внутреннего потребления.

«Но с возможностью транспортировки и для европейских партнеров, если они опять же этого захотят, если Еврокомиссия будет это поддерживать», — объяснил Путин.

На днях глава РФ дал интервью изданию, в котором оценил текущую экономическую ситуацию в России и мире. Материал был опубликован на сайте американского агентства сегодня, 2 сентября.

Напомним, что в начале августа состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Главным итогом их переговоров стало возобновление сотрудничества между странами по энергетическим проектам. В частности, строительство «Турецкого потока» будет восстановлено по крайней мере на территории Турции. Анкара нуждается в этих поставках, а Россия в случае сооружения первой нитки газопровода сможет обеспечить турецких потребителей как минимум 16 млрд кубометрами газа в год. По словам главы Минэнерго РФ, реализация проекта может быть завершена к 2019 году.

Для создания второй нитки, предназначенной для поставок газа в Южную Европу, необходимо согласие других стран и разрешение ЕК. Так, ИА REGNUM опрашивало экспертов по этому поводу. Как отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, с турецкими властями по строительству «Турецкий поток» можно будет договориться, но для дальнейшей реализации проекта необходимо знать позицию Европейской комиссии. Заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявлял, что в настоящее время речь идет о строительстве газопровода для нужд самой Турции. Гарантий для сооружения остальных ниток Анкара, вероятнее всего, не сможет дать, тогда вести переговоры придется с европейскими партнерами.

По мнению шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Станислава Тарасова, проект «Турецкий поток» является политической картой, которые разыгрывают Россия и Турция. Это не столько энергетический, столько политический проект, потому как он пока еще повисает в воздухе, и договоренность президентов можно рассматривать как протокол о намерениях.

Действительно, проект в любом случае необходим России и Турции. Как позже заявил Али Шен, председатель правления компании Bosphorus Gaz, которая занимается импортом российского газа, сегодня «Турецкий поток» жизненно важен для его страны. Так как если к намеченному сроку (2019 год) проект не будет реализован, то Турция столкнется с масштабными проблемами газоснабжения. В то же время, например, Украина уже начала подсчитывать убытки в случае реализации «Турецкого потока» и заявлять о том, что проект противоречит интересам не только Киева, но и в принципе Европейского союза.

Пока окончательного соглашения по проекту еще нет, однако, как сообщили 31 августа в «Газпроме», в ближайшее время турецкие власти подготовят все необходимые разрешения. А сегодня, 2 сентября, Новак сообщил, что дорожную карту по реализации проекта Минэнерго рассчитывает согласовать в октябре 2016 года.