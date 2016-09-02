Москва, 2 сентября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. За две недели до выборов выдано менее 5% открепительных удостоверений, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Это меньше, чем за аналогичный период на выборах депутатов Госдумы VI созыва — тогда было выдано 250 тыс. открепительных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Всего накануне выборов в Госдуму VII созыва, которые состоятся 18 сентября, в регионы было передано 2,922 млн открепительных, еще около 500 тыс. — находятся в резерве ЦИК

«В настоящее время открепительные удостоверения получили около 135 тыс. избирателей, что составляет всего 4,6% от общего числа открепительных удостоверений, переданных нами в субъекты», — сказала Памфилова. По ее словам, «если брать к общему числу потенциальных избирателей, то это вообще ничтожно малая цифра».

К выборам депутатов Госдумы в 2016 году изготовлено 3,5 млн открепительных, что на 900 тыс. больше, чем во время выборов в Госдуму в 2011 году. При этом чуть более 575 тыс. открепительных находятся в резерве ЦИК.