Владивосток, 2 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Официальные власти Турции проявляют заинтересованность в восстановлении отношений с Российской Федерацией, которые были испорчены после инцидента со сбитым Су-24 в Сирии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы (власти РФ) видим явную заинтересованность президента Турции в полноформатном восстановлении отношений с Россией», — говорит глава российского государства.

При этом Путин добавил, что Анкара принесла Москве извинения за гибель российского самолета «без всяких оговорок».

По словам президента, у двух стран много совпадающих интересов, как в регионе Черного моря, так и на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Турции и России, которые осложнились в ноябре 2015 года после уничтожения российского бомбардировщика ВВС Турции над территории Сирии, улучшились после извинений, принесённых турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом президенту РФ Владимиру Путину. Лидеры 2-х стран встретились впервые за несколько месяцев 9 августа 2016 г. и пожали друг другу руки.

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