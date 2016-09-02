Москва, 2 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Решение российского правительства создать интерактивный электронный справочник, своего рода отечественный аналог «Википедии», является несколько запоздалым, отметил публицист и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в интервью, опубликованном 2 сентября в газете «Известия».

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Напомним, распоряжение о создании нового энциклопедического интернет-сайта, в основу которого лягут отечественные научные издания, включая издаваемую с 2002 года по указу президента Большую российскую энциклопедию, подписал 25 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Предполагается, что заниматься созданием «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала» будет межведомственная рабочая группа под руководством вице-премьера Сергея Приходько. В проекте примут участие представители Минобрнауки, Минкультуры, РАН и других министерств и ведомств.

По-видимому, отмечает Вассерман, власти намерены использовать новый портал именно для обучения. Однако в этом случае важнее всего не объем информации, а понимание закономерностей происходящих в мире явлений и процессов, которые нельзя уяснить из большого количества разрозненных сведений. Целостную картину мира можно сформировать лишь методичным обучением.

Кроме того, говорит публицист, в энциклопедию должны быть помещены достоверные и значимые факты. Беспокойство вызывает и идеологический аспект: статьи в той же «Википедии», несмотря на заявленный ею нейтралитет, обладают ярко выраженной политической окраской. По мнению Вассермана, российский сегмент сетевой энциклопедии «полностью контролируется тоталитарной сектой «либералы».

"Но пока Конституция запрещает государственную идеологию, наполнение портала поневоле будет склоняться в сторону идеологии антигосударственной», — считает публицист.

Действительно, создание сетевой энциклопедии — это лишь одна из мер, необходимых для решения проблемы дефицита в стране качественного образовательного контента, доступного в режиме онлайн. О наличии такой проблемы Дмитрий Медведев заявил 24 августа на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

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По словам премьер-министра, в России должна быть сформирована современная цифровая образовательная среда. Однако Медведев признал, что в совмещении онлайн-образования с обычными образовательными программами, а также в проверке знаний, полученных через интернет, имеются сложности.

Тем временем в России подвели итоги Общероссийского рейтинга школьных сайтов. Заявки на участие в исследовании подали 4000 школ, однако допущены к экспертизе были 2394 заявки из 77 субъектов РФ и двух посольств, находящихся за рубежом. Из них 637 заявок получили максимальное число баллов, еще 859 сайтов были признаны на 90% удовлетворяющими критериям сайтов высокого уровня.

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По словам педагогов, школьные сайты сегодня весьма актуальны по многим причинам. Они помогают освещать школьные события, взаимодействовать с родителями учеников. Здесь же публикуются нормативные документы, педагогический состав, учебные планы, объявления о предстоящих событиях. Стоит отметить, что каждая школа обязана иметь свой сайт согласно законодательству.

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И в сферах, далеких от образования, интернет-технологии продолжают развиваться. Так, на днях возможность бесплатно выходить в Сеть получили пассажиры питерских троллейбусов. Оборудование, обеспечивающее свободный доступ в интернет по технологии Wi-Fi, появилось в 30 троллейбусах двух маршрутов, проходящих через центр города. Чуть раньше Wi-Fi появился в автобусах маршрутов, курсирующих между аэропортом «Пулково» и метро «Московская». Городские власти обещают в перспективе обеспечить доступ в интернет пассажирам подземки.

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Таким образом, поучаствовать в выборе нового дизайна сайта «Аэрофлота», не выходя из троллейбуса, жители Санкт-Петербурга смогут. А вот купить в режиме онлайн алкогольные напитки у них пока не получится.

Напомним, что ранее в ряде СМИ появилась информация о поручении, данном профильным ведомствам. Они должны рассмотреть возможность снятия ограничений на дистанционные продажи ряда пищевых продуктов, фармацевтической и медицинской продукции, а также алкогольных напитков и табачных изделий.

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По мнению экспертов, возможное разрешение частичной продажи алкоголя через интернет должно, как минимум, сопровождаться блокировкой сайтов, на которых нелегально торгуют горячительными напитками, включая суррогаты.

В то же время, при дистанционной продаже всегда будет риск, что спиртное приобретут несовершеннолетние. Стоит отметить, что Роспотребнадзор указанную инициативу не поддержал.