Кировск, Ленинградская область, 2 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Представление пособников фашистов «героями» на страницах новых школьных учебников на Украине является предательством памяти жертв нацизма. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин на митинге, посвященном 71-й годовщине окончания Второй Мировой войны, у мемориала «Невский пятачок» в Кировском районе Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

В акции также приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, ветераны Великой Отечественной войны и ученики одной из кировских школ.

«Мы склоняем головы перед подвигом советских бойцов, перед мужеством жителей блокадного Ленинграда, отстоявших город на Неве», — сказал Сергей Нарышкин на торжественном митинге.

Спикер Госдумы напомнил, что осенью этого года будет отмечаться 70-летие окончания Нюрнбергского процесса, осудившего лиц, развязавших Вторую Мировую войну в Европе. Нарышкин напомнил, что, выступая с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы осенью 2013 года, он призывал ввести обязательное изучение документов Нюрнбергского процесса в школах и других учебных заведениях стран Европы.

Однако его призыв не был услышан, и «буквально через несколько месяцев мы увидели бесчинства фашиствующих молодчиков на улицах и площадях Киева и при этом снисходительное отношение и поддержку со стороны западных кураторов из Вашингтона и ряда других столиц европейских стран».

«Вчера начался учебный год, украинские школьники пошли в школу, а киевские власти приготовили им учебники, в которых нацистские преступники и пособники нацизма объявляются героями. Что это, если не глумление над историей, не преступление против своего народа, против всего человечества? Такие факты предательства памяти жертв нацизма и борцов с нацизмом случаются и в ряде других стран Центральной и Восточной Европы», — заявил Сергей Нарышкин.

Спикер Госдумы добавил, что солдаты Великой Отечественной войны отстояли свободу и независимость родины, и «сегодня наша очередь защитить святую память о них и не допустить, что побежденное тогда черно-коричневое зло взяло реванш».

Напомним, в украинские школы накануне Дня знаний поступил новый учебник истории. Теперь старшеклассники Украины будут изучать совершенно «другую» историю, в которой будет представлен в корне иной взгляд на советское прошлое Украины.