Самара, 2 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Самарская область входит в число городов-миллионников, где во время парламентских выборах на избирательных участках должно быть организовано видеонаблюдение. Об этом глава ЦИК Элла Панфилова заявила 31 августа. По состоянию на 2 сентября в Самарском облизбиркоме отсутствует информация по этому поводу, региональное руководство также пока воздерживается от комментариев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На заседании комиссии ЦИК 31 августа Элла Памфилова Элла Памфилова вновь напомнила коллегам из субъектов и главам регионов о необходимости организации видеонаблюдения в административных центрах ряда субъектов в соответствии с недавно принятым постановлением правительства РФ.

«Мы сейчас создали все условия, деньги будут перечислены. И если исполнительная власть регионов затянет по каким-то причинам оперативное взаимодействие с Ростелекомом, с Минкомсвязи, то будем это расценивать как нежелание организовать видеонаблюдение в своём регионе», — подчеркнула Панфилова.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что есть соответствующие договорённости с Ростелекомом по поводу организации видеонаблюдения в городах-миллионниках. По его словам, у некоторых губернаторов есть «некие опасения о том, что эти деньги им не будут компенсированы». Но ЦИК гарантирует и готова выделить сэкономленные средства на эти цели, заверил он.

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму на избирательных участках планируется организовать в 13 регионах страны, в том числе Самарской области.

На вопрос ИА REGNUM об организации видеонаблюдения и о договоренностях с Ростелекомом начальник организационно-методический отдела Самарского облизбиркома Нина Елшанская, отвечающая за связи со СМИ, сообщила: «У нас нет такой информации. У меня уровень специалиста исполнителя. Возможно, у Михеева (председатель Самарского облизбиркома Вадим Михеев, прим. ИА REGNUM) есть такая информация, но я ей не располагаю, как и мои сотрудники».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе на выборах в Госдуму-2016 избираются пять кандидатов в депутаты по пяти одномандатным избирательным округам, баллотируются 62 кандидата.

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