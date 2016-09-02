Москва, 2 сентября, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба завершила процедуру административного делопроизводства в отношении ООО «Лента» по делу о создании дискриминационных условий для поставщиков винной продукции в 2013 — 2015 годах, сообщили в ФАС.

Skitterphoto Ящик с алкоголем

По мнению антимонопольного ведомства, торговая сеть взимала с поставщиков винной алкогольной продукции различную плату за одинаковые услуги по размещению информации о товаре в каталоге «Лента товаров» и услуги по размещению товара на специальном оборудовании в торговом объекте.

Всего ведомство возбудило 41 административное дело, по итогам рассмотрения которых ФАС составила 37 постановлений о привлечении ООО «Лента» к административной ответственности в виде штрафа. Общая сумма штрафов, назначенных ООО «Лента» составляет 74 млн рублей.