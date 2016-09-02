Волгоград, 2 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Иран может начать перевозить грузы через Волгоградскую область. В настоящее время решается вопрос о проходе иранских судов через реку Волгу. Эта тема стала основной для обсуждения в ходе визита посла Исламской Республики Иран в Российской Федерации Мехди Санаи в регион, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 2 сентября.

Волга

«Это может стать историческим событием, сыграет значительную роль в российско-иранских отношениях, благоприятно отразится на экономике волгоградского региона», — подчеркнул Мехди Санаи.

«Волгоградская область — транспортный узел федерального значения. Волгоград может стать хорошим логистическим центром, откуда иранские товары будут направляться в различные регионы страны», — сказал губернатор Волгоградскойо бласти Андрей Бочаров, напомнив, что вопрос об использовании внутренних водных путей России иностранными государствами рассматривался на заседании Госсовета, который недавно провел в Волгограде президент России Владимир Путин.

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Иранское представительство может появиться в Волгоградской области

Также на встрече посла с главой региона Андреем Бочаровым обсуждались и пути развития всестороннего сотрудничества между Волгоградской областью и иранскими провинциями, в частности, в научной и культурной сферах, а также в области туризма.

В ходе визита состоялась и встреча посла с руководством Волгоградского речного порта и представителями бизнес-сообщества, высокопоставленный гость ознакомился с производственной площадкой завода «Волгограднефтемаш», посетил Волгоградский государственный университет.

Напомним, Республика Иран является одним из крупных экономических партнеров Волгоградской области: по итогам 2015 года внешнеторговый оборот составил около 40 миллионов долларов. По объемам экспорта среди партнеров региона Иран занимает 13 место, закупая преимущественно зерновые культуры. В Волгоградской области зарегистрированы и работают пять совместных предприятий с участием иранского капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, о расширении сотрудничества с Волгоградской областью представители финансово-деловых кругов Ирана заговорили два года назад. Иранская сторона заинтересована во взаимодействии в сфере АПК, судостроения и химического производства, в приобретении оборудования для нефтегазовой отрасли, в плотном сотрудничестве с научно-образовательными учреждениями региона. В августе 2016 года Волгоградскую область посетила делегация торгово-промышленной палаты провинции Мазендеран, были приняты решения о создании в Волгограде Иранского торгового дома, организации взаимных бизнес-миссий, установлении партнерских отношений между туроператорами с перспективой открытия прямых авиарейсов.