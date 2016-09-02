Вашингтон, 2 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум.



Couleur Клубника

По меньшей мере 70 случаев заболевания Гепатитом А, вызванных употреблением замороженной клубники из Египта, было зарегистрировано на 2 сентября в семи штатах США, сообщает Washington Post.

Как заявили 1 сентября в Центре по контролю заболеваемости США, наибольшее число заболевших зарегистрировано в Средне-Атлантических штатах. Самым пострадавшим штатом оказалась Виргиния, в которой от употребления зараженной опасным вирусом клубники заболели 55 человек. Еще шесть случаев заражения обнаружено в штате Мэриленд, пять в штате Западная Виргиния, по одному случаю зарегистрировано в штатах Северная Каролина, Нью-Йорк, Висконсин и Орегон. На сегодняшний день госпитализировано по меньшей мере 32 человек.

Источником распространения заболевания стала одна из сетей фруктовых ресторанов. По словам исполнительного директора компании Tropical Smoothie Cafe Майка Ротонда, 5 августа департамент здравоохранения штата Виржиния связался с руководством сети ресторанов и сообщил о возможной связи вспышки гепатита, А с ягодами, которые ресторан использовал при приготовлении фруктовых коктейлей. После чего вся испорченная клубника была изъята из отделений ресторана.

По словам руководства компании, официальные лица департамента здравоохранения «высоко отметили» действия компании.

Как отмечается число случаев может быть больше, поскольку обычно симптомы заболевания, которое характеризуется желтухой, утомляемостью, тошнотой и рвотой, болью в брюшной области, особенно со стороны печени и другими признаками, проявляются только через несколько недель после заражения. В некоторых случаях симптомы могут не проявляться вообще.